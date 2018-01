Wegen zehn Euro Schulden: Mit Messer auf Mann eingestochen

Am Landgericht Traunstein wird der Fall verhandelt. − Foto: dpa Am Landgericht Traunstein wird der Fall verhandelt. − Foto: dpa



Bei einem Gerangel frühmorgens vor knapp einem Jahr vor einem Haus in der Karlsbader Straße in Traunreut (Landkreis Traunstein) trug ein inzwischen 45-jähriger Mann mehrere Messerstiche davon, darunter einen in die Brust. Das Opfer überlebte die lebensgefährlichen Verletzungen ohne bleibende Folgen. Der 38-jährige Täter und dessen 41 Jahre alte Verlobte mussten sich am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise Beihilfe dazu vor der Zweiten Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs verantworten. Das Paar ließ die Vorwürfe der Anklage über die Verteidiger einräumen. Der Prozess wird am 15. Januar um 9 Uhr fortgeführt.

Der Verteidiger des 38-Jährigen, Magister Peter Weitzdörfer aus München, übernahm am Montag zeitweise das Ruder bei der Vernehmung seines Mandanten und unterband wortreiche Abschweifungen. Letztlich bestätigte sich der Inhalt der Anklage von Staatsanwalt Dr. Konrad Heßel in den Kernpunkten. Demnach gingen der Tat am Morgen des 25. Februar 2017 gegen 5.12 Uhr tagelang Streitereien via Telefon und SMS voraus. Der Grund: Die 41-Jährige, die Rechtsanwalt Hans Sachse verteidigt, hatte dem späteren Opfer vorgeblich ein Substitutionsmedikament (Drogenersatzmittel) gekauft und dafür zehn Euro ausgelegt.

Das Paar wollte das Geld zurück haben. Um den Schuldner zur Zahlung zu zwingen, äußerten die Angeklagten Beleidigungen und Drohungen, etwa, den 45-Jährigen "ins Krankenhaus zu bringen". Als der 45-Jährige an jenem Morgen um kurz nach 5 Uhr mit einem Bekannten vor der Wohnung des Paares auftauchte und bei den Angeklagten klingelte, eskalierte der Streit.

Der Angeklagte versetzte dem 45-Jährigen mehrere Stiche – gegen den Kopf und in die linke Brust. Vor weiteren schwerwiegenden Stichen konnte sich das Opfer mit den Händen schützen. Dadurch trug der 45-Jährige an den Händen blutende Wunden davon. Weitere Verletzungen rührten von Schlägen mit der Stange gegen Kopf und Gesicht. Offen blieb bei der ersten Verhandlung am Montag, ob es beim Motiv vielleicht um Schulden in wesentlich höherer Größenordnung oder um ganz andere Hintergründe ging.

