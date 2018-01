B304 bei Obing war nach Lkw-Unfall mehrere Stunden gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall musste die Polizei die B304 bei Obing (Landkreis Traunstein) komplett sperren. −Foto: FDL/Brekl Nach einem Lkw-Unfall musste die Polizei die B304 bei Obing (Landkreis Traunstein) komplett sperren. −Foto: FDL/Brekl



Nach einem Lkw-Unfall war die B304 bei Obing (Landkreis Traunstein) am Dienstagvormittag etwa drei Stunden lang gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, kippte in Roitham ein Lkw um, der aus Frabertsham kommend in Richtung Obing unterwegs war. Es war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Die Polizei leitet den Verkehr um.

Der 51-Lastwagenfahrer aus dem Raum Deggendorf kam gegen 9.30 Uhr mit seinem Sattelzug rechts in das Bankett. Bei dem anschließenden Abfangmanöver des Fahrers schaukelte sich das Gespann soweit auf, dass der Anhänger nach links zur Seite fiel und dort auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Zu diesem Zeitpunkt war kein Gegenverkehr auf der Bundesstraße unterwegs, so die Polizei.

Wegen des liegengebliebenen Gespanns musste die Bundesstraße bis zur Bergung des Anhängers komplett gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die freiwilligen Feuerwehren Obing und Albertaich, die mit 15 beziehungsweise sieben Einsatzkräften vor Ort waren, übernahmen die Verkehrslenkung sowie die Säuberung der Fahrbahn. Den Schaden am Lkw-Anhänger schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Lkw selbst blieb unbeschädigt. Die Fahrbahn gegen 12:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben − pnp