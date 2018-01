Aggressiver Autofahrer aus Chieming fährt Traunwalchner an

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls am Dienstagmorgen. −Symbolfoto: PNP Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls am Dienstagmorgen. −Symbolfoto: PNP



Mit einem aggressiven 37-jährigen Autofahrer aus Chieming hatte es die Polizei in Traunreut (Landkreis Traunstein) am Dienstagmorgen zu tun: Er fuhr am südlichen Kreisverkehr in Traunreut einem Traunwalchner gegen die Beine.

Am Dienstag gegen 7.50 Uhr war der 48-jährige Traunwalchner mit seinem silbernen Ford Mondeo auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Traunreut unterwegs, um seine Kinder zur Schule zu bringen. Am Ortseingang vor dem Kreisverkehr hielt er in einer Haltebucht an und ließ seine Tochter aussteigen. Als der Ford-Fahrer wieder wegfahren wollte, kam der nachfolgende Chieminger mit seinem Opel Insigna, wollte das Einscheren des Ford verhindern und hupte ununterbrochen.

Als der Traunwalchner aus seinem Ford ausstieg, um sich zu vergewissern, was passiert sei, fuhr ihm der 37-jährige Chieminger mit dem Opel sogar gegen die Knie. Der Ford-Fahrer wurde dadurch zwar nicht verletzt, zeigte den Opel-Lenker aber bei der Polizei an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Traunreut unter Telefon 08669/86140 in Verbindung zu setzen. − hr