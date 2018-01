"Eine Welle für den Chiemgau": Riversurfer organisieren sich

Eine Surferszene mitten in der Stadt weitab von den Meeresküsten: Das kennt man normalerweise nur aus München. Dort ist der Eisbach ein Magnet für Touristen und Flusswellenreiter. Auch Benajmin Di-Qual wagt des öfteren den Ritt auf der großen Welle im Englischen Garten. Nun will der Fridolfinger auch Traunstein zum Surfer-Hotpot machen. Am Donnerstag soll der Verein "Eine Welle für den Chiemgau" aus der Taufe gehoben werden. Auf dem Bild haben sich Di-Qual (2. von rechts), Lisa Springer (vorne knieend), Hannes Weininger (links) und ihre Mitsreiter schon mal standesgemäß mit Surfbrettern vor dem "Tropical" postiert, wo die Gründungsversammlung stattfindet. − Fotos: Nico Walz, privat Eine Surferszene mitten in der Stadt weitab von den Meeresküsten: Das kennt man normalerweise nur aus München. Dort ist der Eisbach ein Magnet für Touristen und Flusswellenreiter. Auch Benajmin Di-Qual wagt des öfteren den Ritt auf der großen Welle im Englischen Garten. Nun will der Fridolfinger auch Traunstein zum Surfer-Hotpot machen. Am Donnerstag soll der Verein "Eine Welle für den Chiemgau" aus der Taufe gehoben werden. Auf dem Bild haben sich Di-Qual (2. von rechts), Lisa Springer (vorne knieend), Hannes Weininger (links) und ihre Mitsreiter schon mal standesgemäß mit Surfbrettern vor dem "Tropical" postiert, wo die Gründungsversammlung stattfindet. − Fotos: Nico Walz, privat



Wer die Welle will, sollte am Donnerstag, 11. Januar, um 18 Uhr nach Traunstein ins "Tropical" in der Ludwigstraße 17 kommen. Dort plant die heimische Riversurf-Szene den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer künstlichen Welle in der Großen Kreisstadt: Die etwa 40 Mitstreiter von "Eine Welle für den Chiemgau" wollen einen Verein gründen. "Damit unser Traum wahr wird und schon im Jahr 2019 in Traunstein gesurft werden kann, brauchen wir möglichst viele Mitglieder und Helfer", sagt Benjamin Di-Qual (33) aus Fridolfing, selbst begeisterter Wellenreiter und als Bauingenieur ein gut vernetzter Experte für Flusswellen-Projekte.

Nachdem die vergangenes Jahr anvisierte Eingliederung als eigene Abteilung beim SB Chiemgau Traunstein nicht zustande gekommen ist, wollen die heimischen Riversurfer künftig als eigener e.V. firmieren. "Surfer sind ja nicht gerade als Vereinsmeier bekannt", sagt Lisa Springer schmunzelnd. Aber in diesem Fall diene es auf jeden Fall der Sache, ist die 37-Jährige überzeugt. "So werden wir viel besser wahrgenommen. Organisatorisch und juristisch wären wir schlagkräftiger. Man tut sich leichter, an staatliche Fördertöpfe zu kommen und Spenden zu generieren."



Benjamin Di-Qual auf der Eisbach-Welle in München. Benjamin Di-Qual auf der Eisbach-Welle in München.



Ob passive Mitglieder, die einen Jahresbeitrag zahlen, oder aktive Helfer für Planung, Sponsorensuche und Umsetzung – Benjamin Di-Qual hofft auf große Resonanz bei der Gründungsversammlung. Dazu hat man auch Vertreter von Stadt und Landkreis eingeladen, die der "Dauer-Welle" aufgeschlossen gegenüberstehen. Zudem sind ein Vertreter des EU-Förderprogramms Leader und ein erfahrener Flusswellen-Betreiber aus Niederösterreich vor Ort, um aus erster Hand zu erklären, wie Traunstein zum südostbayerischen Surf-Eldorado werden könnte.

Im städtischen Mühlbach – gegenüber der SBC-Sportanlage – soll eine hydraulische Rampe eingebaut werden, die eine dauerhafte künstliche Welle erzeugt. Die Vermessungen und naturschutz- und wasserrechtlichen Gutachten sind größtenteils schon fertig. Nun gilt es, die rund 150000 Euro Investitionskosten zu generieren für diese so genannte kleine, und momentan wahrscheinlichere Variante. Denn etwa drei Mal so hoch wären die Kosten bei der großen Lösung. Diese sieht vor, den Mühlbach auf einer Länge von etwa 150 Metern Richtung Sportanlage umzuleiten. Stadt oder Landkreis hätten dann die Möglichkeit, auf den entstehenden Flächen im Umgriff eine Art Freizeitpark mit Liegewiese, Beachvolleyball und Ähnlichem anzulegen.

