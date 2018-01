Dramatisches Eschensterben erfordert riskante Baumfällarbeiten

Dazu braucht es eine ruhige Hand und Nerven wie Drahtseile: Angeseilt am Nachbarbaum hantiert Marcel Lanzinger mit der Motorsäge hoch oben am Eschenstamm, der jederzeit umknicken könnte. − Fotos: T. Thois Dazu braucht es eine ruhige Hand und Nerven wie Drahtseile: Angeseilt am Nachbarbaum hantiert Marcel Lanzinger mit der Motorsäge hoch oben am Eschenstamm, der jederzeit umknicken könnte. − Fotos: T. Thois



"Das macht Spaß, ich mach’ das ja nicht zum ersten Mal." In seiner kurzen Verschaufpause gibt sich Marcel Lanzinger erstaunlich entspannt. Immerhin hat der Waldarbeiter gerade eine lebensgefährliche Schicht in rund 20 Metern Höhe absolviert. "Wie im Zirkus, nur dass unten kein Netz gespannt ist", sagt der deutlich angespanntere Stadtförster Helmut Gattinger und hofft, dass in seiner "Manege" am Trostberger Leitenwald alles gut geht.

Am Dienstag hat am Schlossberg der komplizierteste Teil der groß angelegten Eschenfällungen im Stadtgebiet begonnen. In den nächsten zwei bis drei Wochen müssen dort 150 bis 250 von Pilz- und Schädlingsbefall geschwächte Bäume entfernt werden. Ein nervenaufreibendes Mammutprojekt, dem nur erfahrene Spezialisten wie Marcel Lanzinger und seine Kollegen von der Kirchweidacher Firma "Chiemgau Holz" gewachsen sind.



Die Absperrungenim Hangleitenwald und Auwald unbedingt beachten! Das ist der dringende Appell von Helmut Gattinger. Die Absperrungenim Hangleitenwald und Auwald unbedingt beachten! Das ist der dringende Appell von Helmut Gattinger.



Im steilen Gelände können keine größeren Maschinen eingesetzt werden, etwa Seilwinden, die die Fallrichtung steuern. Um zu verhindern, dass die Bäume auf Zäune, Gärten und Häuser unterhalb des Siegert-schlössls stürzen, müssen sie im riskanten Klettermodus Stück für Stück abgetragen werden. Jede einzelne Esche ist also ein wahrer Drahtseilakt für Marcel Lanzinger. Vorsichtig, ohne ruckartige Bewegungen, muss er hochklettern und mit der Motorsäge erst die dicken Äste, dann den Stamm Stück für Stück abschneiden. "Ich bin jedes Mal froh, wenn er wieder heil unten ist", sagt Förster Gattinger. Es bestehe immer die Gefahr, dass der ganze Baum umstürzt und den Waldarbeiter mit in die Tiefe reißt. Denn die Eschen seien durch Pilze und Borkenkäfer so geschwächt, dass die Wurzeln nur noch wenig Halt im brüchigen, feuchten Nagelfluhboden finden.

"An den haarigeren Stellen schafft man vielleicht drei bis vier Bäume am Tag", beschreibt Gattinger die Sisyphusarbeit, die ihm das dramatische Eschentriebsterben heuer beschert. Nicht nur im Hangwald über der Altstadt, sondern auch in den Auen entlang der Alz, wo – wie berichtet – schon jede Menge kranker Bäume entlang der Hauptwege umgelegt wurden.

Der Förster richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung: "Beachten Sie die Sperrungen von Spazierwegen am Leitenwald über der Altstadt und in den Auen entlang der Alz Richtung Tacherting! " Die Laubbäume seien zum Teil so geschwächt, dass sie jederzeit – auch ohne Sturm – umfallen oder Äste verlieren können. "Wer gesperrte Wege betritt, begibt sich in Lebensgefahr." Gattinger betont, dass man die Hauptwege an der Alz durch die Fällungen ohnehin schon verkehrssicher gemacht habe. Man müsse jetzt aber vermehrt die vielen Nebenwege und Trampelpfade sperren.

