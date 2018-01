Einblicke in die Chancen der Elektromobilität

Elektroautos im Kleinformat sind im Modul 4 der Ausstellung mit diesen E-Bobbycars zu sehen. − Foto: Bayern Innovativ Elektroautos im Kleinformat sind im Modul 4 der Ausstellung mit diesen E-Bobbycars zu sehen. − Foto: Bayern Innovativ



Was ist dran am Elektroauto? Ist es tatsächlich umweltfreundlicher? Wie weit reicht der Akku denn nun tatsächlich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Wanderausstellung Elektromobilität Bayern, die ab dem kommenden Dienstag, 16. Januar, für drei Wochen im k1 in Traunreut Station macht. Die Ausstellung im Foyer des k1 kann während der offiziellen Öffnungszeiten des k1 jeweils dienstags bis freitags von 11 bis 15 Uhr besichtigt werden. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet am kommenden Montag, 15. Januar, statt.

Die Wanderausstellung ist ein Angebot der Bayern Innovativ GmbH an bayerische Kommunen und öffentliche Einrichtungen, die Mobilität von morgen vor Ort greifbar und spielerisch verständlich zu machen. Darüber hinaus besteht die Chance für Kommunen, die Ausstellung als Medium zu nutzen, um das Thema Elektromobilität mit regionalen Aktivitäten und Konzepten zu verknüpfen. Beispielsweise können Diskussionsforen, Fahrevents, Auftaktveranstaltungen mit Fachvorträgen oder Ähnlichem die Ausstellung begleiten. Die Ausstellung wurde im Schaufensterprojekt Elektromobilität entworfen und war in den vergangenen Jahren in über 40 Orten in Bayern zu Gast. Nach Beendigung des Schaufensterprojektes wurde sie aktualisiert und erweitert und reist seit 2017 mit innovativem Design und aktuellem Inhalt weiter durch Bayern.

Die Ausstellung bietet aktuelle Informationen rund um die Elektromobilität in Bayern. Sieben Module präsentieren anschaulich die wichtigsten Themenbereiche. Exponate laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Für Fragen in Zusammenhang mit der Elektromobilität steht auch der Traunreuter Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier zur Verfügung. Vilsmaier legt vor allem den Schülern die Ausstellung ans Herz: "Die Ausstellung ist sehr attraktiv und kurzweilig." Sie biete der breiten Öffentlichkeit und insbesondere Jugendlichen einen technologieorientierten Zugang zur Mobilität von morgen, so Vilsmaier. − gaMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 10. Januar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.