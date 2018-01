Mann überlebt Hammer-Attacke - Lebensgefährtin vor Gericht

Mit diesem 31 Zentimeter langen und ein Pfund schweren Stahlhammer attackierte die Thailänderin ihren Lebensgefährten. − Foto: Kretzmer-Diepold Mit diesem 31 Zentimeter langen und ein Pfund schweren Stahlhammer attackierte die Thailänderin ihren Lebensgefährten. − Foto: Kretzmer-Diepold



Eine 54 Jahre alte Thailänderin schlug nachts in der gemeinsamen Wohnung in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf) mit einem ein Pfund schweren Stahlhammer auf ihren alkoholisierten Lebensgefährten ein – möglicherweise, als dieser nichtsahnend schlief. Der inzwischen 58-Jährige überlebte die mindestens sechs Schläge mit leichten Blessuren. Seit Dienstag sitzt die teilgeständige Täterin wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht Traunstein. Die Kammer wurde am Dienstag mit wechselnden und widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten konfrontiert. Das Urteil wird am Freitag erwartet.

Die Frau, 1990 nach Deutschland gekommen, und der 58-Jährige hatten sich 2011 in Mönchengladbach kennengelernt. Wegen ihrer Eifersucht trennte er sich von der Freundin. 2014 zog er nach Bayern und holte die kranke Frau 2015 zu sich, um sie zu heiraten.Er kam vorwiegend für den gemeinsamen Lebensunterhalt auf und sprang bei ihren Krankheitskosten ein. Nach einem harmonischen Jahr flammten die Streitereien aber wieder auf. Der Mann wollte die Freundin dann loswerden, notfalls mittels eines Rechtsanwalts. Sie ging aber nicht, obwohl er ihr anbot, er werde sie weiter unterstützen.

Die Angeklagte lieferte vor Gericht eine andere Version. Sie gab an, er habe all ihr Geld – um die 100000 Euro – "versoffen und in Puffs verprasst", ebenso einen Lottogewinn von 8000 Euro. Er habe viel getrunken. In den Monaten vor der Tat habe der 58-Jährige häufig Bars besucht, sich in eine 34-jährige rumänische Bardame verliebt und sie für ein paar Tage zu sich eingeladen.

