Müllsünder schlägt Zeugen mit Holzstock auf den Kopf

Weil er ihn dabei fotografierte, wie er den Müll unsachgerecht entsorgte, ist ein Mann mit einem Holzstock auf einen Trostberger losgegangen. −Symbolfoto: PNP Weil er ihn dabei fotografierte, wie er den Müll unsachgerecht entsorgte, ist ein Mann mit einem Holzstock auf einen Trostberger losgegangen. −Symbolfoto: PNP



Eine gefährliche Körperverletzung hat sich am Dienstag gegen 11.10 Uhr in Trostberg (Landkreis Traunstein) ereignet. Bei den Müllcontainern in der Schwarzau ist ein Mann mit einem Hoclzstock auf einen anderen Mann losgegangen.

Ein 36 Jahre alter Trostberger bemerkte, wie ein zunächst Unbekannter seinen Müll unsachgerecht entsorgte. Der Trostberger wollte Fotos mit seinem Handy von der Situation machen. Der Müllsünder war davon gar nicht begeistert und ging den Trostberger sofort verbal an. Dann holte er einen Holzstock aus seinem Auto und drosch dem Zeugen damit auf den Kopf.

Der Trostberger wurde durch den Hieb leicht verletzt. Es gelang ihm jedoch, ein Foto vom Auto des Täters zu machen und ihn detailliert zu beschreiben. So konnte die Polizei die Identität des Mannes bereits feststellen.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trostberg unter 08621/98 420 in Verbindung zu setzen. − red