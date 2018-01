Eisstadion auf Rekordkurs: Milder Winter sorgt für Besucheransturm

Heiß aufs Eis im Freizeitzentrum sind in diesem Winter besonders viele Schlittschuhläufer. Der Publikumslauf verzeichnet rekordverdächtige Besucherzahlen. − Foto: red Heiß aufs Eis im Freizeitzentrum sind in diesem Winter besonders viele Schlittschuhläufer. Der Publikumslauf verzeichnet rekordverdächtige Besucherzahlen. − Foto: red



Der Winter tritt wieder mal so bescheiden auf, dass die umliegenden Seen weit vom Zufrieren entfernt sind. Eine grundsätzlich bedauerliche klimatische Entwicklung, von der aber das Trostberger Eisstadion enorm profitiert. Die Besucherzahlen in dieser Saison sind, wie Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum informiert, "sensationell". Nach gut der Hälfte der insgesamt viermonatigen "Eiszeit" im Freizeitzentrum steuert man auf Rekordkurs. Bis Dienstag haben schon 10055 Schlittschuhläufer den Pubikumslauf genutzt.

"Dabei kommt uns auch das sehr trockene Wetter zugute. Im November und Dezember gab es nicht allzu viele Regen- oder Schneefalltage", sagt Stefan Bratzdrum. Inklusive der Nutzung durch die Schulen, die oft für den Sportunterricht ins Stadion kommen, zählten die Stadtwerke im November 3800 Besucher, im Dezember 4700. "Wenn es so gut weiter geht, könnte es Richtung Rekord gehen", so Bratzdrum. In seinen Aufzeichnungen ist es die Saison 2013/14, die mit 17225 Eintritten den bislang größten Ansturm verbuchte. "Normalerweise kommen wir auf 12000 bis 14000 Besucher. Der vergangene Winter war mit 15885 Gästen auch schon außergewöhnlich stark."

Neben dem Publikumslauf ist auch der Eiskindergarten des TSV ein Magnet für junge Kufenflitzer. Im ersten Kurs im November und Dezember waren es 88 Kinder zwischen vier und acht Jahren, die die ersten Schritte auf dem glatten Untergrund erlernten. Das spielerische, Spaß bringende Angebot unter kompetenter Anleitung von Mitgliedern der Eishockeyabteilung geht nun in die zweite Runde. Am heutigen Donnerstag startet Kurs 2 – bestehend aus acht Einheiten, immer donnerstags von 16.15 bis 17.15 Uhr im Trostberger Freiluftstadion. Man kann auch während dieser Zeit einsteigen. Um die Anmeldeformalitäten zu erledigen, sollte man 45 Minuten vor Kursbeginn in die Stadiongaststätte kommen. Helm, warme Kleidung und Handschuhe sind Pflicht.

