Fourcade siegt im Einzel - Rees wird Vierter und knackt Olympia-Norm

Während Roman Rees zum Auftakt der Heimrennen in Ruhpolding das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere perfekt machte, könnte die Laufbahn des erfolgreichsten Biathleten der Geschichte vorbei sein. Weil der 43-jährige Ole Einar Björndalen am Mittwoch im Einzel über 20 Kilometer nur 42. wurde, verpasste der große Norweger bei seiner letzten Chance die Olympia-Norm. Damit ist der Traum des Rekord-Weltmeisters von seinen siebten Olympischen Winterspielen in Serie geplatzt. Und weil sich der erfolgreichste olympische Wintersportler auch nicht für den Massenstart am Sonntag qualifizierte, könnte es das letzte Karriererennen des 94-maligen Weltcupsiegers und 20-maligen Weltmeisters gewesen sein.

Das dürfte Roman Rees nicht groß interessieren. Mit vier fehlerfreien Schießeinlagen lieferte der 24-Jährige mit der Waffe eine perfekte Vorstellung ab und verpasste am Ende seinen ersten Podestplatz nur um 12,8 Sekunden. Damit knackte Rees die Olympia-Norm. Seinen fünften Saisonsieg sicherte sich der Franzose Martin Fourcade, der mit einem Fehler den Tschechen Ondrej Moravec und Johannes Thingnes Bö aus Norwegen auf die Plätze verwies.

In die Top 20 schafften es noch Arnd Peiffer als Elfter (2 Fehler), Simon Schempp auf Rang 13 (2) und Johannes Kühn als 16 (2). Benedikt Doll (3 Fehler) landete auf Rang 22. Erik Lesser, der wegen eines Infekts in Oberhof ausfiel, wurde nach vier Fehlern nur 63.

"Mit viermal Null im Einzel ist viel möglich. Roman hat eine astreine Leistung gezeigt", sagte Schempp im ZDF anerkennend. Er setzte seinen ersten Schuss daneben. Nach zwei sicheren Serien blieb aber auch beim finalen Anschlag eine Scheibe stehen. Viel wichtiger war jedoch, ob der Rücken des Massenstart-Weltmeisters hält. Wegen anhaltender Probleme ließ er zuletzt in Oberhof die Staffel aus. "Die Beschwerden kommen erst bei hochintensiven Belastungen. Drei Runden hat der Rücken gehalten, die vierte und fünfte ist es dann doch wieder wesentlich schlechter geworden. Aber ich bin erstmal froh über die ersten drei Runden", sagte der Uhinger.



Derweil teilen sich Fourcade und Bö punktgleich die Kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung. Denn es wird nur noch bei den Olympischen Spielen ein Einzel in dieser Saison gelaufen. Der zählt aber nicht für die Weltcupwertung. − dpa