Grund in Tittmoning für rund 140 € pro m²

In der ersten Sitzung des neuen Jahres widmete sich der Stadtrat zwei der größten städtebaulichen Projekte im Norden und Süden des Gemeindegebietes. Für die künftigen Wohnviertel "Asten-Süd" und "Pillerfeld II" wurden die Quadratmeterpreise festgelegt.

Inklusive der Beiträge für Erschließung und Kanal legte das Gremium als Kaufpreis für eine Parzelle im "Pillerfeld II" den Betrag von 138 Euro/m² fest. Von den 26 Parzellen ist nur noch eine frei.

Nach demselben Schema wurde für den Grund "Am Steinanger" im Baugebiet "Asten-Süd" kalkuliert. Hier liegt der Quadratmeterpreis bei rund 141 Euro/m² fest. Von den 13 Parzellen hier sind zwei noch zu haben.

Signifikant ist der Blick über die Grenze, in die Nachbargemeinden am anderen Salzachufer: Nur wenige hundert Meter entfernt, in Ostermiething, kostet erschlossener Baugrund rund 110 Euro/m². Grund: Der Bezirk Braunau gilt im Bundesland Oberösterreich als wenig attraktive Randlage mit teils schlechter Infrastruktur und Anbindung. Nur sieben Kilometer flussabwärts, in den Salzburger Umlandgemeinden St. Georgen und Oberndorf, liegt der Grundstückspreis dagegen bereits bei 200 €/m² und aufwärts.

Dritter städtebaulicher Punkt auf der Tagesordnung: Das "Hüttenthaler Feld". Hier ist als nächster Schritt ein "Gartenhofhaus" geplant – eine Bauvariante, die auch dem gestiegenen Bedarf an Wohnraum für Singles Rechnung trägt.

