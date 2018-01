Traunwalcher Jäger: Zunehmende Probleme mit freilaufenden Hunden

"Hunde mit einem ausgeprägten Jagdtrieb sollte man besser an die Leine nehmen", rät Polizeichef Johann Bohnert. − Foto: Bernd Thissen/dpa "Hunde mit einem ausgeprägten Jagdtrieb sollte man besser an die Leine nehmen", rät Polizeichef Johann Bohnert. − Foto: Bernd Thissen/dpa



Zunehmende Probleme mit freilaufenden Hunden in seinem Jagdrevier "Traunwalchen 1" beklagt Waidmann Erwin Buchner. Der 76-jährige hat sich an die Polizei gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Vor allem in den vergangenen fünf bis sechs Jahren würden vermehrt Hunde Rehe anfallen, verletzen und töten sowie sie von den Futterstellen vertreiben.

"Es gibt sehr viele vernünftige Hundebesitzer, aber eben auch einige, die ihre Tiere ohne Rücksicht frei laufen lassen. Die Hunde hetzen dann Rehen hinterher und greifen sie auch an", so Buchner, der seit 45 Jahren aktiver Jäger ist. Erst kürzlich habe er ein Kitz erlegt, bei dem ein Vorderlauf völlig zerbissen gewesen sei: "Problematisch ist bei Hunden, dass sie ihre Beute packen, wo sie sie gerade erwischen." Die Tiere würden so dann teilweise auch wieder freikommen, seien aber verletzt.

Jäger Erwin Buchner berichtet, dass er immer wieder Bisswunden an Wildtieren entdeckt, nachdem er sie erlegt hat: "Und man sieht auch immer wieder tote Rehe herumliegen." Äußerst bedenklich sei für ihn zudem, dass sich wegen der freilaufenden Hunde das Rehwild kaum mehr aus dem Wald traue: "Das ist ein echtes Problem, weil wir die Tiere dann nicht mehr vom Hochstand aus beobachten und schwache Tiere selektieren können." Jäger seien schließlich vom Gesetz verpflichtet, die jeweiligen Abschussquoten zu erfüllen.

