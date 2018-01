Betriebsunfall: Ein Schwerverletzter

In einem Betrieb in Knesing wollte ein 66-Jähriger am Donnerstag, gegen 8.30 Uhr, einen 30-Tonnen-Bagger von einem Anhänger abladen. Dabei kippte der Bagger seitlich vom Anhänger. Der Baggerfahrer befand sich zu dem Zeitpunkt im Führerhaus des Baggers.

Bei dem Unfall wurde der 66-Jährige schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein gebracht werden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Hart war ebenfalls am Unfallort. − red