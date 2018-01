Mit einer eigenen CD ins Jubiläumsjahr

Peter Weber gibt im Musikverein nun den Ton an. − Foto: Pfingstl Peter Weber gibt im Musikverein nun den Ton an. − Foto: Pfingstl



Sein Foto hängt bereits an der Lehrerwand im Eingangsbereich der Grundschule Altenmarkt, dort wo alle Bilder derjenigen hängen, die hier unterrichten. "Peter Weber, Leiter Bläserklasse" steht unter seinem Bild. Auch im Untergeschoß des Schulgebäudes hat sich der Neue bereits eingerichtet. Instrumentenkoffer mit verschiedenen Trompeten stehen im Musikzimmer. Der 40-jährige gebürtige Rumäne ist aber weit mehr als nur der neue Leiter der Bläserklasse: Seit September ist er obendrein Gesamtleiter des Musikvereins, der Leiter der Blaskapelle Altenmarkt und Blasmusiklehrer.

Die Stelle als musikalischer Leiter im Musikverein war seit dem Tod von Kapellmeister Franz Obernhuber im Mai vergangenen Jahres vakant. Bis ein neuer Leiter gefunden wurde, hatte Sohn Michael ausgeholfen. Eine Dauerlösung war das aber nicht. Schließlich wurde Richard Mauler, der Vorsitzende des Musikvereins Altenmarkt, auf eine Annonce von Peter Weber aufmerksam. Nach einem Probedirigat hatte er die Stelle sicher. "Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden", ist Maulers Fazit nach den ersten Auftritten. − pfjEin Interview mit Peter Weber und was beim Bezirksmusikfest 2019 geboten ist, lesen Sie am Freitag, 12. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.