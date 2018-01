Gemeinde prangert Zustände in der Kleidungsindustrie an

Der Film blickt hinter die Kulissen der Bekleidungsindustrie. − Foto: red Der Film blickt hinter die Kulissen der Bekleidungsindustrie. − Foto: red



Die Gemeinde Fridolfing mit der Fairtrade-Lenkungsgruppe zeigt zusammen mit der Pfarrei am Freitag, 19. Januar um 19 Uhr im Pfarrheim "The true cost". Der Film deckt die Hintergründe und Umstände hinter den niedrigen Preisen für Kleidung auf.

Der Film beantwortet viele offene Fragen, zum Beispiel, was passiert in den Ländern, in denen riesige Wassermengen für den Anbau von Baumwolle benötigt werden, während die Menschen dieses Wasser dringend als Trinkwasser benötigen und dursten? Welche Arbeitsbedingungen herrschen in den verschiedenen Herstellungsländernt? "The true cost" zeigt die erschütternde Wahrheit: Die Kosten für unsere Kleidung müssen oft andere bezahlen.

