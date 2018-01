Trauer um Horst Rockel

Horst Rockel − Foto: privat Horst Rockel − Foto: privat



Für viele unfassbar, verbreitete sich am Sonntag in Windeseile die Nachricht vom Tod des allseits beliebten Altbürgermeister Horst Rockel. Im Dezember hatte sich der 73-Jährige einer Herzoperation unterzogen, von der er sich noch erholte, den Kampf gegen eine nachfolgende Sepsis verlor er jedoch trotz intensiver Bemühungen der Ärzte am Sonntag im Kreiskrankenhaus Traunstein. Kienberg verliert damit einen Mann, der fast zwei Jahrzehnte die Gemeinde geführt und entwickelt, die Vereine unterstützt und für Familien lebens- und liebenswert gemacht hat. Mit der Familie trauern viele Freunde sowie berufliche, private und politische Weggefährten. Viele schätzten und respektierten Horst Rockel nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Mensch und Freund gleichermaßen. Er habe immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürger gehabt, versuchte zu helfen so gut es ging, und einen gemeinsamen Konsens im Gemeinderat zu finden, ist die Meinung vieler. Letzteres war bei der politischen Konstellation sicher nicht immer einfach. Doch Rockel konnte überzeugen, respektierte aber auch demokratisch gebildete Mehrheiten. Dazu hat er die Gemeinde nach außen vorbildlich repräsentiert und bestens vertreten.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 13. Januar, um 10 Uhr, in Kienberg statt.

Mehr dazu lesen Sie am Freitag, 12. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.