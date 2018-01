Verein "Chiemgau-Welle" mit 36 Mitgliedern gegründet

Der Vorstand des neuen Verein, v. links: Daniel Belen, Hannes Weininger, Lisa Springer-Belen, Benjamin Di-Qual und Martin Helmberger. −F.: awi Der Vorstand des neuen Verein, v. links: Daniel Belen, Hannes Weininger, Lisa Springer-Belen, Benjamin Di-Qual und Martin Helmberger. −F.: awi



Seit rund drei Jahren gibt es in Traunstein Bemühungen, eine künstliche Welle zu etablieren. Nun hat die heimische Riversurf-Szene den nächsten Schritt gemacht: Am Donnerstag wurde der Verein "Chiemgau-Welle" gegründet. Rund 50 Interessierte waren in das "Tropical" in Traunstein gekommen, um dafür zu sorgen, dass der städtische Mühlbach parallel zur Traun bis 2019 surfbar wird.

"Es freut uns, dass wir den Nerv getroffen haben, wir haben nicht mit so viel Leuten gerechnet", betonte Benjamin Di-Qual, der seit 14 Jahren als Flusssurfer unterwegs ist. Die Welle soll am Mühlbach in der Nähe des Viadukts kommen, der im Stadtjargon auch Werkskanal heißt. Den benötigten Höhensprung in dem fließenden Gewässer erreicht man dort durch die Installation einer Rampenkonstruktion. Man habe den Kanal zwischenzeitlich vom Viadukt bis zum Kanalende komplett vermessen. "Die Welle ist praktisch und technisch möglich", sagte der 33-jährige Bauingenieur mit Blick auf das Wasserrecht und die Wasserkraft, die dort von Kraftwerksbetreiben genutzt werde und keine Beeinträchtigung erfahren dürfe. Auf rund 250000 Euro wurden die Kosten veranschlagt. Man hofft auf eine Förderung durch die Stadt Traunstein, die den Sportstättenbau mit 20 Prozent bezuschusse.



Surfvergnügen auch in Traunstein: Am Mühlbach in Viadukt-Nähe soll das Projekt realisiert werden, von dem die heimische Flusssurfer träumen. Surfvergnügen auch in Traunstein: Am Mühlbach in Viadukt-Nähe soll das Projekt realisiert werden, von dem die heimische Flusssurfer träumen.



Der Geschäftsführer der Leader-AG Chiemgauer Alpen, Kolja Zimmermann, machte deutlich, dass man über das Förderprogramm der Europäischen Union eine Bezuschussung von bis zu 50 Prozent generieren könne.

36 der anwesenden Surfer wollten von Anfang an dabei sein und wurden Gründungsmitglieder des Vereins "Chiemgau-Welle". Einstimmig wurden Hannes Weininger als 1. Vorsitzender, Lisa Springer-Belen als seine Stellvertreterin, Daniel Belen als Schatzmeister, Martin Helmberger als Schriftführer und Benjamin Di-Qual als Technischer Wart gewählt. Auch Vereinssatzung und Beitragsordnung wurden auf den Weg gebracht. So zahlen volljährige Aktive 72 Euro, passive Mitglieder 60 Euro. Minderjährige ab dem 12. Lebensjahr sind mit 32 Euro jährlich dabei. Auch Tagesmitgliedschaften sind vorgesehen. Für Studenten und Menschen mit Behinderung wolle man bei der 1. Mitgliederversammlung eine Regelung finden. Die Mitglieder machten ihre Verbundenheit mit dem Projekt deutlich und stimmten für die Mitgliedsbeiträge, die auch erhoben werden sollen, obwohl die Realisierung der Welle erst im Jahr 2019 geplant ist.

