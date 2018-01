Streit um Kinderbetreuung

Betreuung im Ort: Der Dorfkindergarten Kay ist einer von fünf städtischen Kindergärten. − Foto: Stadt Tittmoning, red Betreuung im Ort: Der Dorfkindergarten Kay ist einer von fünf städtischen Kindergärten. − Foto: Stadt Tittmoning, red



Die angespannte Situation bei der Kinderbetreuung in Tittmoning ist um eine Pointierung reicher: Neben dem gestiegenen finanziellen Druck auf die Stadt herrscht bei dem Thema Missstimmung zwischen den Stadträten, die sich bei der ersten Sitzung im neuen Jahr entlud. Auslöser war ein offener Brief der Stadträtin und Familienbeauftragten Waltraud Jetz-Deser (CSU).

Sie nahm die Debatte in der Dezember-Sitzung um die hohen Personalkosten und die drohende Anhebung der Kinderbetreuungsgebühren zum Anlass, ihre Kollegen zu kritisieren. Die Diskussion sei ihr zu materiell verlaufen, sie stellte der Kostenexplosion "den Mehrwert, den wir von jedem Kind zurückbekommen" gegenüber und warf schließlich den Fraktionen von SPD und Mitbürgern vor, die Zentralisierung der Kinderbetreuung im Auge zu haben: "Weg mit den Dorfkindergärten kommt für mich nicht in Frage!" Ein Vorwurf, der in der Stadtratssitzung diese Woche entrüstet von sich gewiesen wurde.



"Von Schließung der Dorfkindergärten hat niemand gesprochen – außer der Familienreferentin selbst", zeigte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Reichenau empört. "Ein unverschämter Vorwurf", sekundierte Ute Sesselmann (Mitbürger). Bisher habe man nur das Zahlenmaterial zum Ist-Zustand bei der Kinderbetreuung gesichtet. "Inhaltliche Diskussionen wurden noch gar nicht geführt. Es trägt nicht zum Erfolg der Arbeitsgruppe bei, wenn bereits im Vorfeld versucht wird, eigene Positionen durch falsche Behauptungen zu manifestieren."

