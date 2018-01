Staatliches Bauamt Traunstein hat einen neuen Chef

Symbolisch übergab Leitender Baudirektor Sebald König (rechts) den Fluchtstab an Baudirektor Christian Rehm. − Foto: san Symbolisch übergab Leitender Baudirektor Sebald König (rechts) den Fluchtstab an Baudirektor Christian Rehm. − Foto: san



Einen Wechsel gibt es an der Spitze des Staatlichen Bauamts Traunstein: Leitender Baudirektor Sebald König räumt seinen Stuhl und macht Platz für seinen Nachfolger, Baudirektor Christian Rehm. Die feierliche Amtsübergabe im Landratsamt war geprägt von großer Wertschätzung für beide Männer. Viel Lob gab es vor allem für König, der nach gut 15 Jahren an der Spitze der Behörde in den Ruhestand gehen wird. Der Große Sitzungssaal des Landratsamts war fast zu klein für die zahlreichen Gäste, unter ihnen zwei Landräte, zwei Altlandräte, zwei Oberbürgermeister, fast 50 Bürgermeiste und sieben Bundestags- beziehungsweise Landtagsabgeordnete aus der Region.

König machte in seiner Abschiedsrede keinen Hehl daraus, dass es ihn wurmt, dass aus einem Brückenbau über die Salzach noch nichts geworden sei. Die Frage, ob es ihm schwer falle, seinen Stuhl zu räumen, könne er definitiv mit Nein beantworten. "Es ist besser zu gehen, bevor die anderen sagen: ,Jetzt wird es Zeit.‘" Christian Rehm betonte, er werde alles tun, um den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Als leidenschaftlicher Straßenplaner und -bauer sei es sein Ziel, die Infrastruktur in der Region voranzubringen. − san

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 13./14. Januar 2017, in allen oberbayerischen Lokalausgaben der PNP von Bad Reichenhall bis Burghausen!