Heimische Löwen-Fans freuen sich auf Christian Köppel

Christian Köppel kommt an diesem Sonntag zu den heimischen Löwen-Fans. − Foto: Verein Christian Köppel kommt an diesem Sonntag zu den heimischen Löwen-Fans. − Foto: Verein



Nach der CSU-Klausurtagung im Kloster steht in dem malerischen Seeon der nächste Höhepunkt vor der Tür: Der 1860-Fanclub, die "Seeoner Löwen", sind Gastgeber der Winterregions-Versammlung der ARGE6 (Oberbayern Südost) der Fans des Fußball-Regionalligisten. Diese beginnt am Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr im Saal des Landgasthofes "Alter Wirt" in der Dorfmitte. Nach letzten Angaben des Viertliga-Spitzenreiters ist Verteidiger Christian Köppel der Stargast der Veranstaltung. Möglicherweise hat er auch noch Stürmer Mohamed Awata im Gepäck.

"Wir haben bewusst den Termin um die Mittagszeit gewählt, um auch Jugendlichen und Kindern den Besuch zu ermöglichen", sagt ARGE-6-Vorsitzender Christian Schmidbauer aus Laufen. Gastgeber sind die "Seeoner Löwen", die im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen feiern konnten. − td

Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 13./14. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Runschau.