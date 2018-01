Stichflammen bei Rieger sind kein Grund zur Sorge

Ein Anblick, den man von der Schwarzauer Straße aus noch einige Tage lang haben wird: Bei der Verbrennung des überschüssigen Biogases entsteht eine große Stichflamme auf dem Rieger-Gelände. − Foto: tt Ein Anblick, den man von der Schwarzauer Straße aus noch einige Tage lang haben wird: Bei der Verbrennung des überschüssigen Biogases entsteht eine große Stichflamme auf dem Rieger-Gelände. − Foto: tt



Eine große Flamme schießt seit Freitagnachmittag regelmäßig am südlichen Rand des Hamburger-Rieger-Werksgeländes an der Schwarzauer Straße in den Himmel. Die Feuerwehr alarmieren sollte man deshalb aber nicht, wie Trostbergs Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum mitteilt. Grund für den Fackelbetrieb, der noch mehrere Tage andauern wird, ist eine Störung an der Biogasaufbereitungsanlage, die die Stadt auf dem Gelände der Papierfabrik betreibt.

Am Freitag gegen Mittag schlug die Störungsmeldung auf. Es kam zu einem Austritt einer geringen Menge von Biogas, wobei aber weder für die Anlagen, noch für Mitarbeiter und Bürger eine Gefahr bestand, wie Bratzdrum betont. Der Bereitschaftsdienst habe die Aufbereitungsanlage sofort heruntergefahren.

"Wir wissen nicht, wo der Fehler liegt, ob es vielleicht ein Loch in einem Rohr ist oder etwas anderes", so Bratzdrum. Die Herstellerfirma müsse dies nächste Woche klären und beheben.

Die städtische Anlage trocknet und entschwefelt das von der Rieger-Kläranlage abfallende Biogas. Über eine Energie-Pipeline werden damit die Blockheizkrafwerke im Freizeitzentrum und an der Turnhalle beliefert. Diese beheizen die Gebäude und im Sommer die Schwimmbecken des Freizeitzentrums sowie Schulgebäude und die Turnhallen. Der Kreislauf ist nun unterbrochen. "Im Schulbetrieb wird das aber nicht zu spüren sein", verweist der Stadtwerke-Chef die ausreichende Leistung der reguläre Heizungszentrale in der Mittelschule .

Eine – vor allem bei Dunkelheit – sichtbare Folge des Störfalls ist jedoch die Stichflamme auf dem Rieger-Gelände. Weil die städtische Aufbereitungsanlage das Biogas aus der werkseigenen Kläranlage nicht mehr verwerten kann, muss dieses in regelmäßigen Abständen abgefackelt werden. "So lange wir den Schaden nicht behoben haben, wird dieser Notbetrieb andauern", erklärt Bratzdrum.