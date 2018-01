Mängel beseitigt: Traunreuter Kunstrasenplatz wieder spielbereit

Die Mängel auf dem Kunstrasenfeld neben der TuS-Halle wurden im Oktober von einer Fachfirma beseitigt. − Fotos: Tesche/TuS Traunreut Die Mängel auf dem Kunstrasenfeld neben der TuS-Halle wurden im Oktober von einer Fachfirma beseitigt. − Fotos: Tesche/TuS Traunreut



Die Sperrung des Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des TuS Traunreut im Juli vergangenen Jahres war offenbar überzogen: Nach der Beschwerde des Vereins gegen die Entscheidung des Kreisspielleiters hat jedenfalls der Bayerische Fußballverband am 18. August den Platz wieder freigegeben. Einzige Auflage war, dass kleinere Mängel beseitigt werden. Dabei handelt es sich um einen leicht abgesenkten Elfmeterpunkt und aufgeplatzte Nähte auf einer Länge von zwei Metern. Diese Mängel sind zwischenzeitlich beseitigt, und ab Februar kann auf dem Kunstrasenfeld wieder ohne jegliche Einschränkung gekickt werden.



Mit Bescheid vom 23. Juli 2017 hatte der Kreisspielausschuss den Platz gesperrt. Der zuständige Kreisspielleiter Bernd Schulz hatte damals gegenüber der Heimatzeitung erklärt, dass der Platz "total marode und gesundheitsschädlich" sei. Am 3. August fand dann eine Besichtigung des Platzes statt, an der Sportplatzprüfer Klaus Drescher von der Firma Polytan GmbH, Andreas Mayländer vom Bayerischen Fußballverband und TuS-Vorsitzender Hans Mayer teilnahmen.

Das Ergebnis fasste Drescher anschließend so zusammen: "Dem Betriebsalter entsprechend guter Zustand, das heißt, die Fasern liegen flach, der Füllstand des Granulats ist jedoch gut. Es gibt keine nennenswerte Verschmutzung des Oberbelags." Als Mängel führte er den um ein bis zwei Zentimeter abgesenkten Elfmeterpunkt an der Ostseite sowie rund zwei laufende Meter offene Nähte an zwei Stellen an der Westseite auf. Das Fazit des Experten lautete am 7. August: "Der Platz ist trotz Reparaturstellen verkehrssicher."

