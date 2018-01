Asylbewerber belastet sich in BAMF-Gespräch - Anklage wegen Mordes

Spaziergänge mit Hündin Lucy, die der Familie seiner Betreuerin in Schnaitsee gehört, genoss Omar bis zu seiner Verhaftung. − Foto: privat Spaziergänge mit Hündin Lucy, die der Familie seiner Betreuerin in Schnaitsee gehört, genoss Omar bis zu seiner Verhaftung. − Foto: privat



Der 21-jährige afghanische Asylbewerber Abdol Moghadas S. ("Omar") wurde vor fast einem Jahr in seiner Unterkunft mitten in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ab kommenden Montag wird ihm nun am Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht München der Prozess gemacht. Grundlage ist die Anklage der Bundesanwaltschaft Karlsruhe, die ihm vorwirft, in seiner Heimat Mitglied der Taliban und dabei an der Tötung eines amerikanischen Soldaten beteiligt gewesen zu sein. Vorerst sind dafür neun Verhandlungstage angesetzt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Omar war zu den Tatzeiten teilweise noch minderjährig

Dass die Verhandlungen nichtöffentlich sind, liegt laut dem Oberlandesgericht München daran, dass Omar "zu den Tatzeiten teilweise minderjährig" war. Trotzdem bedauern dies Verteidiger Marc Jüdt aus Karlsruhe und sein Mandant. Schließlich geht es bei den Verhandlungen nicht nur um die Schuld des inzwischen 21-Jährigen, der bis zu seiner Verhaftung am 8. Februar 2017 in Schnaitsee als vorbildlicher Flüchtling galt, der sich schnell integriert hat und möglichst bald eine Ausbildung zum Elektriker beginnen wollte.

Omar, wie er in Schnaitsee genannt wurde, steht aber nun vor allem deshalb vor Gericht, weil er sich im Rahmen seiner Befragung im Laufe seines Asylverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) selbst belastet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird ihm deshalb vorgeworfen, dass sich der Afghane 2013, er war damals 16 Jahre jung, den radikal-religiösen Taliban in Afghanistan angeschlossen hat und im Umgang mit einem Sturmgewehr und Handgranaten ausgebildet worden ist. "Er erhielt unter anderem ein Sturmgewehr AK 47 Kalaschnikow samt Munition sowie Handgranaten", erklärt der Generalbundesanwalt in einer Pressemitteilung. In mindestens zwei Fällen habe Abdol S. 2013 und 2014 gemeinsam mit anderen Taliban gegen afghanische Regierungstruppen und US-Soldaten gekämpft. Mindestens ein amerikanischer Soldat sei getötet, zwei weitere verletzt worden.

