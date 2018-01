Hammer-Attacke: Frau muss über drei Jahre in Haft

Wegen einer Hammer-Attacke auf ihren Lebensgefährten, wurde eine 54-jährige Frau vom Schwurgericht Traunstein zu einer Haftstrafe verurteilt. −Symbolfoto: dpa Wegen einer Hammer-Attacke auf ihren Lebensgefährten, wurde eine 54-jährige Frau vom Schwurgericht Traunstein zu einer Haftstrafe verurteilt. −Symbolfoto: dpa



Durch einen Hammerschlag gegen den Kopf erwachte ein im Bett schlafender 58 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf). Seine langejährige Lebensgefährtin, eine 54 Jahre alte Thailänderin, schlug in der Nacht des 29. April 2017 noch mehrmals zu. Das Opfer hatte Glück und trug "nur" sieben Kopfplatzwunden davon. Das Schwurgericht Traunstein verurteilte die Täterin am Freitag wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Haft.

Die Angeklagte kam 1990 nach Deutschland und lernte 2011 das spätere Opfer in Mönchengladbach kennen. Trotz der Trennung 2014 holte er sie 2015 nach Gars, sogar von Heirat war die Rede. Der 58-Jährige kümmerte sich um die kranke Frau, besuchte aber auch häufig Etablissements und trank reichlich Alkohol. Am Nachmittag des Tattags kaufte er für eine neue Freundin, die in Kürze zu ihm kommen sollte, eine Luftmatratze – die die Angeklagte bezahlen musste, weil er seine Geldkarte nicht dabei hatte.

"Ich wollte wissen, ob er ein Mensch ist"

Nach dem Abendessen kam es zu der Attacke im Schlafzimmer . Verteidiger Jürgen Pirkenseer erklärte, seine Mandantin habe sich nicht mehr wie ein Mensch gefühlt: "Dass es vorher andere Frauen gab, hat sie immer weggesteckt. Auch was mit ihrem Geld passiert ist, hat sie akzeptiert – aber nicht, dass sie eine Luftmatratze kaufen musste und jetzt eine andere Frau kommt. Das hat eine solche Wut ausgelöst, dass sie zum Hammer gegriffen hat." Die 54-Jährige erklärte: "Ich wollte wissen, ob er ein Mensch ist, der wie ich spüren und Schmerz empfinden kann. Es tut mir leid, was geschehen ist."

Die psychiatrische Sachverständige schloss erheblich verminderte Schuldfähigkeit nicht aus. "Sie wollte den Mann töten", sagte dagegen Staatsanwalt Dr. Martin Freudling im Plädoyer auf vier Jahre Haft. Nebenklagevertreter Dirk Grönemeyer beantragte dreieinhalb Jahre Haft, Pirkenseer drei Jahre und drei Monate. Im Urteil bejahte Vorsitzender Richter Erich Fuchs den Tötungsvorsatz. Die Angeklagte nahm das Urteil mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen an. − kd