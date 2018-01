22-Jähriger mit über 1,7 Promille

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein 22-jähriger Tachertinger musste seinen Führerschein nach einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen in Trostberg abgeben. Die Polizeistreife stoppte den Seat-Fahrer in der Bahnhofstraße. Nachdem der Atemalkoholtest über 1,7 Promille ergeben hatte, musste der junge Mann ins Krankenhaus zur Blutentnahme mitkommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. − red