Sepp Parzinger (24) ist Landtagskandidat der SPD

Es wird wieder Zeit, dass ein SPD-Landtagskandidat aus der Region nach München kommt, sagte der frisch gekürte Sepp Parzinger aus Bergen. − Fotos: Manfred Peter Es wird wieder Zeit, dass ein SPD-Landtagskandidat aus der Region nach München kommt, sagte der frisch gekürte Sepp Parzinger aus Bergen. − Fotos: Manfred Peter



Der SPD-Kreisverband Traunstein zieht mit Sepp Parzinger in den Landtagswahlkampf. Bei der Delegiertenversammlung im "Sailer Keller" in Traunstein konnte die Kreisvorsitzende und Wahlleiterin Dr. Bärbel Kofler eine hundertprozentige Zustimmung für den 24-jährigen Bergener verkünden. Martin Baumann aus Trostberg verbuchte als Bezirkstagskandidat 96 Prozent der Stimmen.

"Es werden sicher keine leichten neun Monate bis zur Wahl", sagte der frisch gekürte Landtagskandidat. Doch werde es aus der Sicht des selbstbewusst auftretenden Jungsozialisten Zeit, dass nach Gustav Starzmann wieder ein SPD-Landtagsabgeordneter aus der Region, aus dem dem Wahlkreis 130, nach München kommt. Starzmann war vor 15 Jahren aus dem Landtag ausgeschieden.

Parzinger besuchte die Realschule Marquartstein und machte danach eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach dem Bundesfreiwilligendienst holte er an der BOS Traunstein das Fachabitur nach und studierte soziale Arbeit an der Fachhochschule in Benediktbeuern. Seine Abschlussarbeit machte er zum Thema "Kinder- und Jugendarmut in Bayern". Seit sieben Jahren ist Parzinger in der SPD und kletterte die Karriereleiter von der Ortsebene bis zur Bundesebene als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos im Schnelldurchlauf hinauf. Bei den Jusos ist er für die Bereiche "Kampf gegen Rechts" sowie "Ausbildung und junge Beschäftigte" zuständig. Seit der letzten Kommunalwahl gehört Parzinger dem Gemeinderat Bergen an.



Für die Bezirkstagwahl im Oktober dieses Jahres geht der Trostberger Martin Baumann für den SPD-Kreisverband Traunstein ins Rennen. Für die Bezirkstagwahl im Oktober dieses Jahres geht der Trostberger Martin Baumann für den SPD-Kreisverband Traunstein ins Rennen.



Da er bereits im Vorfeld alle Ortsverbände besucht und mit den Mitgliedern diskutiert hatte, wurden bei der Ausstellungsversammlung kaum Fragen gestellt. Zum aktuellen Thema "Große Koalition" kam die Frage, wie er als Juso dazu steht. "Ich bin nach wie vor gegen eine GroKo", sagte der 24-Jährige, denn durch eine dauerhafte GroKo bestehe die Gefahr, dass letztlich die rechten Parteien gestärkt werden.

Bezirkstagskandidat Martin Baumann ist 36 Jahre alt und bei einem Münchner Autohersteller beschäftigt. Der SPD gehört er seit 16 Jahren an. Er ist Vorsitzender des Ortsverbandes Trostberg. Das Betätigungsfeld des Bezirks mit all den Belangen aus sozialen und kulturellen Themen laufe meist ohne große öffentliche Aufmerksamkeit ab, meinte er. Doch wer sich damit beschäftige und einlese, sehe schnell, welch große Rolle der soziale Bereich spiele. Ihm persönlich liege besonders die Frühförderung am Herzen, ohne das Augenmerk auf die durchgehende Stützung der Personen mit Handicap zu verlieren. − mpe