Trostberger Stadtball mit Stars and Stripes +++ Fotos

"America first" war am Samstag beim Stadtball der Elfer im Postsaal in Trostberg (Lkr. Traunstein) angesagt. Von einer oberbayerischen Stadt bis in die USA bedarf es ab und zu nur eines Katzensprungs: Man ergänze die Trostberger Stadtfarben Rot und Weiß mit Blau – und schon hat man die Nationalfarben der Vereinigten Staaten. "Let’s Dance – entdecke Amerika" lautet das Motto der diesjährigen Elfer-Faschingssession. Zahlreiche Besucher folgten der Aufforderung und entdeckten gemeinsam mit den Elfern das Land – oder den Saal – der unbegrenzten Möglichkeiten.