Tanz, Akrobatik, gute Laune und 900 Besucher beim großen Gardetreffen

Unter den mehr als zehn Garden und Showtanzgruppen waren in Grabenstätt auch die Trostberger Elfer mit ihrer spektakulären Entdeckungsreise nach Amerika vertreten. − Foto: mmü



Rekordverdächtige viereinhalb Stunden lang genossen die Besucher in der mit 900 Besuchern voll besetzten Grabenstätter Turn- und Mehrzweckhalle beim großen Gardetreffen ein tolles Showprogramm aus Tanz, Akrobatik und Schauspiel. Den über zehn hochklassigen und bis in die Haarspitzen motivierten Garden und Showtanzgruppen aus den Landkreisen Traunstein, Rosenheim, Altötting und Rottal-Inn war es zu verdanken, dass die Zeit wie im Flug verging.

Traditionell war es der Veitsgroma Zunft aus Traunstein vorbehalten, den unterhaltsamen Nachmittag mit Fanfarenzug, Kindergarde und Garde zu eröffnen. Der Nachwuchs begeisterte als Indianerstamm, die Erwachsenengarde entführte die Besucher in die "Goldenen Zwanziger Jahre". Mit der bestens aufgelegten Calimeros-Showtanzgruppe aus Emmerting fuhr man mit dem Schiff in die traumhaft schöne Südsee. Mit Sonne, Strand, Meer und Sommerflair ging es gleich weiter, denn die rund 40-köpfige Grabenstätter Kinder- und Jugendgarde lud zu ihrer stimmungsvollen Beachparty ein. Mit den Faschingsfreunden Chieming und ihrem großartigen Showprogramm "Road to Africa" ging es auf Safari, und deren Prinzenpaar Katja I. und Korbinian I. verzückte die Besucher mit einem märchenhaften Walzer.

Nachdem die Kindergarde des Faschingsvereins Sing-Sang Teisendorf Heidi und den Schweizer Bergen einen Besuch abgestattet hatte, eroberte die Teisendorfer Erwachsenengarde die sieben Weltmeere als Piraten. Eine gelungene Grabenstätt-Premiere feierte die weit angereiste Showtanzgruppe Peppers aus Mitterskirchen mit ihrem Paris-Trip. Das Showprogramm "Zauberhaftes Russland" der Grabenstätter Faschingsgarde reihte mit perfekter Choreografie einen Höhepunkt an den anderen. Für Glanzpunkte sorgten auch der Waginger Faschingsverein mit einer musikalischen Zeitreise durch "40 Jahre SoHalunke Waging", die Elfer Trostberg mit ihrem Motto "Let’s dance – Entdecke Amerika" und die "Hurricanes" der Endorfer Faschingsgilde. Den krönenden Abschluss bildete die mitreißende Schwarzlicht-Show der Faschingsfreunde Blau-Weiss-Kammer. Zuvor hatte sich deren Prinzenpaar Max I. und Andrea III. in die Herzen der begeisterten Zuschauer getanzt.