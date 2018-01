Zuversichtlich für die Zukunft der Kliniken

Am Klinikum Traunstein stehen weitere Baumaßnahmen an, kündigte Dr. Uwe Gretscher an. − Fotos: KSOB Am Klinikum Traunstein stehen weitere Baumaßnahmen an, kündigte Dr. Uwe Gretscher an. − Fotos: KSOB



Ob Krankenhausstrukturgesetz oder die von der Politik als dringend nötig angesehene Zentralisierung spezieller und komplexer Behandlungen nur noch in großen Häusern: Die deutsche Kliniklandschaft sieht sich mit gewaltigen Veränderungen konfrontiert. Wie begegnet diesen die Kliniken Südostbayern AG (KSOB)? "Wir sind mitten in einem vielfältigen, anspruchsvollen Prozess, uns zukunftsfähig auszurichten", erklärt deren Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher in einer Presseaussendung der KSOB. "Unsere Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit und wir kommen gut voran." Oberste Priorität habe dabei weiter die bestmögliche pflegerische und medizinische Versorgung der Patienten in der Region.

Diese vor Ort trotz aller bundesweiten Umbrüche im Gesundheitswesen zu sichern, sei das Anliegen aller Beteiligten, versichert Dr. Gretscher. Dem Klinikverbund komme zugute, dass kommunale Krankenhäuser deutlich andere Unternehmensziele hätten als freigemeinnützige und besonders private Klinikenträger: "Das Gute ist, dass unsere Träger, also die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land, keine Rendite von uns wollen, sondern uns bei Investitionen auch unterstützen. Sie erkennen die Gesundheitsversorgung nach wie vor als besonders hohes Gut für die Region an."

Dennoch sei auch ein kommunales Unternehmen zur Wirtschaftlichkeit angehalten. "In 2017 haben wir ganz klar den nächsten Schritt getan, der Weg zur schwarzen Null ist deutlich erkennbar", so der Vorstandsvorsitzende. Er freut sich über "ein unglaubliches Engagement aller Mitarbeiter, die daran teilnehmen."

Uwe Gretscher betont, dass die Mitarbeiter aller sechs Häuser in den letzten drei Jahren in einem gehörigen "Galopp, einer Art Rosskur" dringend notwendige Umstrukturierungsprozesse zur Optimierungen der Arbeitsabläufe absolviert hätten. Diese verliefen nicht immer ohne "Unwuchten", in diesem Punkt verhalte es sich in einem Krankenhaus ähnlich wie bei Krankheiten. "Mitarbeiter sind keine Maschinen, und es menschelt, das ist normal und das muss man akzeptieren." Um "die Mitarbeiter verstärkt an die Patienten zu bringen" und von berufsfremden Tätigkeiten zu entlasten, werde der Klinikverbund neben der Verlagerung von Tätigkeiten die kosten- und zunächst einarbeitungsintensive Digitalisierung vorantreiben. Wie vielfältig die effizientere Gestaltung der Arbeit im Klinikverbund in der nahen Zukunft sein wird, bringt das Fünfjahresprogramm "Perspektive 2022" auf den Punkt. Es wurden, ausgerichtet auf die Umbrüche im Gesundheitswesen, in den vier Handlungsfeldern Kunden und Partner, Prozesse und Leistungen, Mitarbeiter und Potenziale sowie finanzielle Leistung verbindliche strategische Ziele und Maßnahmen formuliert.

