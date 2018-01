Musikkapelle sucht Nachwuchsmusiker

Die Musikkapelle Inzing-Törring sucht Nachwuchsmusiker. Am 22. Januar findet deshalb ein Informationsabend rund um die Jugendarbeit der Blaskapelle statt. Die Musikkapelle Inzing-Törring sucht Nachwuchsmusiker. Am 22. Januar findet deshalb ein Informationsabend rund um die Jugendarbeit der Blaskapelle statt.



Nachwuchsarbeit wird bei der Musikkapelle Inzing-Törring großgeschrieben. Zwei Jugendgruppen sorgen für die stufenweise Integration bis in die Blaskapelle. Zur Werbung potentieller Musiker von morgen lädt die Jugendvorstandschaft der Musikkapelle Inzing-Törrring zu einem Informationsabend ein. Hier werden die einzelnen Stufen der Jugendarbeit genauer vorgestellt.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, die ein Instrument erlernen wollen sowie auch an Eltern, deren Kinder erste Kenntnisse auf einem Instrument gesammelt haben oder sich in naher Zukunft auf einem Instrument ausbilden lassen möchten. Angesprochen werden sollen auch Wiedereinsteiger.

Die Ziele der Jugendarbeit, Anforderungen an die Neumitglieder, Unterstützungen und Zuschüsse werden bei dem Termin ebenso thematisiert wie die Freizeitaktivitäten der zwei Nachwuchsgruppen "Jungbläser" und "Juniorbläser".

Der Informationsabend findet am Montag, 22. Januar, um 18 Uhr im Probenraum in der alten Schule in Törring statt.

