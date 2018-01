Bei BSH und Siteco wird am Dienstag gestreikt

Die IG Metall hat für Dienstag Warnstreiks in zwei Unternehmen in Traunreut (Landkreis Traunstein) angekündigt: BSH und Siteco. −Symbolfoto: dpa Die IG Metall hat für Dienstag Warnstreiks in zwei Unternehmen in Traunreut (Landkreis Traunstein) angekündigt: BSH und Siteco. −Symbolfoto: dpa



Die zweite Warnstreikwelle der IG Metall beginnt am Dienstag - und erreicht auch Traunreut (Landkreis Traunstein). Das teilte die IG Metall in einer Pressemitteilung mit.

Bei BSH und Siteco soll es demnach am Dienstag Kundgebungen geben. Die Kundgebung von BSH findet um 13.45 Uhr vor dem Haupttor der Firma in der Werner-von-Siemens-Straße statt. Die Kundgebung bei Siteco findet um 14.15 Uhr vor dem Haupteingangstor statt.

Der Schwerpunkt der zweiten Warnstreikwelle am Dienstag liegt in Unterfranken. Neben Oberbayern und Unterfranken wird auch in Schwaben, Mittelfranken und in der Oberpfalz gestreikt. − red