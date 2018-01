Nach Unfall leicht verletzt

− Foto: red − Foto: red



Eine 38-Jährige aus Grabenstätt wollte am Montag um 7.30 Uhr mit ihrem Seat von der Hauptstraße in Chieming nach links auf die Stötthammer Straße abbiegen. Sie blinkte, bremste ab und wollte noch einen entgegenkommenden Autofahrer vorbei lassen. Eine 47-jährige Grabenstätterin erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Nissan Navara auf den Seat auf. Die 15-jährige Tochter der Seat-Fahrerin, die auf dem Beifahrersitz saß, kam leicht verletzt ins Klinikum Traunstein. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro. − red