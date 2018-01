Messerstecherei wegen zehn Euro: Mann muss vier Jahre ins Gefängnis

Wegen einer Messerstecherei muss ein 45-Jähriger vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Dieses Urteil hat das Landgericht Traunstein gefällt. −Symbolfoto: Marcus Führer Wegen einer Messerstecherei muss ein 45-Jähriger vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Dieses Urteil hat das Landgericht Traunstein gefällt. −Symbolfoto: Marcus Führer



Gegen einen 38 Jahre alten Messerstecher hat die Zweite Strafkammer des Landgerichts Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von vier Jahren drei Monaten verhängt. Außerdem muss der 38-Jährige dem Opfer des Messerangriffs, einem 45-Jährigen, 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die ebenfalls angeklagte, 41 Jahre alte Verlobte des Messerstechers, die vor dem Opfer mit einem Küchenmesser herumgefuchtelt hatte, erhielt wegen Beihilfe sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung.m

Die tätliche Auseinandersetzung hatte eine Vorgeschichte. Der 45-Jährige hatte wegen seiner Drogenprobleme ein Substitutionsmedikament (Drogenersatzmittel) benötigt, besaß aber nicht das notwendige Geld. Die 41-Jährige half mit zehn oder 20 Euro aus der Verlegenheit. Das Paar forderte in den Tagen vor den Messerstichen laut Anklage von Staatsanwalt Dr. Konrad Heßel den geliehenen Betrag recht energisch zurück – mittels Drohungen und Beleidigungen am Telefon und per SMS. Wiederholt wurde der Schuldner zu einem Treffen aufgefordert.

Den ungewöhnlichen Zeitpunkt des Treffens bestimmte dann der Geschädigte selbst. Er kreuzte mit einem Bekannten am 25. Februar 2017 kurz nach 5 Uhr morgens auf und klingelte bei dem Paar. Die Angeklagten nahmen jeweils ein Messer nach draußen mit. Der 38-Jährige stach bei der Auseinandersetzung mehrmals zu. Das Opfer erlitt einen so genannten Pneumothorax. Eine Luftbrust könne ohne rechtzeitige ärztliche Versorgung tödlich enden, wie der rechtsmedizinische Gutachter, Professor Dr. Fritz Priemer aus Wonneberg, attestierte. Die zehnfach vorbestrafte 41-Jährige begleitete das Geschehen mit entsprechenden Gesten – ebenfalls mit einem Messer in der Hand.

