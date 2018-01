Verträge verlängert: Weltcups bis 2022 in Ruhpolding und Oberhof

Biathlon-Euphorie in Ruhpolding: Nach der Vertragsverlängerung mit der IBU gibt es auch in den kommenden vier Jahren Weltcup-Festspiele in der Chiemgau Arena. − Foto: dpa Biathlon-Euphorie in Ruhpolding: Nach der Vertragsverlängerung mit der IBU gibt es auch in den kommenden vier Jahren Weltcup-Festspiele in der Chiemgau Arena. − Foto: dpa



Ob’s am Jubiläum "40 Jahre Biathlon in Ruhpolding" lag, am spannenden Termin wenige Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang oder am allgemeinen Boom, den die Sportart in den vergangenen Jahren erlebt hat? Der Weltcup in der Chiemgau-Arena hat jedenfalls mit 90500 Zuschauern den größten Zuspruch seit dem Jahr 2009 verzeichnet und ist zu einem fantastischen, Völker verbindenden Fest geworden (wir berichteten).

Und das kann auch in den kommenden vier Jahren gefeiert werden: Für diesen Zeitraum hat die Internationale Biathlon-Union (IBU) den Vertrag mit Ruhpolding verlängert. Das bestätigte Herbert Ringsgwandl vom Organisationskomitee der Heimatzeitung. Für den selben Zeitraum ist auch der zweite deutsche Weltcup gesichert, der traditionell zu Jahresbeginn in Oberhof stattfindet. Die IBU vergibt die Weltcups immer für die "Olympiaden", also die Zeiträume zwischen den Olympischen Winterspielen. Mit den Weltcups 2018 liefen also die aktuellen Verträge aus.

Damit gilt in Ruhpolding wie seit Jahrzehnten: Nach dem Weltcup ist vor dem Weltcup. Schon bald starten die Vorbereitungen für die Wettkämpfe im kommenden Jahr (15. bis 20. Januar 2018). − rse

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 16. Januar 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.