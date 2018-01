Große Faschingshochzeit: Adelgunde und Weinbert geben sich Ja-Wort

Ein glückliches Brautpaar sieht anders aus. Das kann und wird sich aber am kommenden Samstag aber hoffentlich noch ändern, wenn sich Adelgunde und Weinbert auf dem Misthaufen in Niesgau bei Truchtlaching das Ja-Wort geben. −Foto: ga Ein glückliches Brautpaar sieht anders aus. Das kann und wird sich aber am kommenden Samstag aber hoffentlich noch ändern, wenn sich Adelgunde und Weinbert auf dem Misthaufen in Niesgau bei Truchtlaching das Ja-Wort geben. −Foto: ga



Die ehrenwerte Jungfer Adelgunde Schmaizler aus Brislweissling und ihr Angetrauter, Weinbert Vernatsch aus Saufgai, werden sich am kommenden Samstag, 20. Januar, gegen 15 Uhr das Ja-Wort geben. Ort der Handlung ist ein Misthaufen in Niesgau bei Truchtlaching.

Die Hochzeitsgesellschaft trifft sich bereits um 14 Uhr zu einem Glühweinempfang auf dem Huber-Hof. Gegen 15 Uhr wird der "Kirchenzug" zur Trauungsstätte marschieren. Von Beileidsbekundungen während der Trauung bittet das Hochzeitspaar Abstand zu nehmen. Nach der Trauung wird sich die illustre Gesellschaft zu einem Gruppenbild versammeln und anschließend gemeinsam in die Festhalle einziehen. Dort werden die Gäste bei Kaffee und Kuchen von der Hochzeitskapelle, den Berchtesgadener Buam, unterhalten. Nach dem Brautwalzer geht es für die Frischvermählten zum Suppensalzen.

Wie aus der Einladung hervorgeht, müssen die Gäste wegen der ärmlichen Verhältnisse des Braupaares mit einem Selbstbedienungs-Imbissstand Vorlieb nehmen. Die Geschenke an das Brautpaar können vor und nach dem Weinstüberl am späten Nachmittag überreicht werden. Ab 19.30 Uhr öffnet dann auch eine Bar. Ihren schönsten Tag im Leben kann das Brautpaar mit seinen Gästen bis Mitternacht genießen. Dann heißt es beim letzten Tanz um 24 Uhr Abschied nehmen. Bis zum Aschermittwoch kann das junge Paar dann sein Glück noch genießen.

Wie es sich bei einer Faschingshochzeit gehört, verkleiden sich die Frauen als Männer und die Männer als Frauen.

Karten für die Teilnahme gibt es noch bei Edeka Holzner in Truchtlaching, bei Taudis Dorfladen in Truchtlaching oder im Friseursalon Wiendl in Altenmarkt. Es besteht auch die Möglicheit, als "Draufgeher" dem Spektakel durch vergünstigte Eintrittskarten beizuwohnen. Selbstverständlich sind auch Zuschauer gerne gesehen. Während des Glühweinempfanges und bei der Trauung wird kein Eintritt verlangt.

