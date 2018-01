Rekord bei Christbaum-Aktion der Feuerwehren

Ein Rekordergebnis hat die "Aktion Christbaum" der Feuerwehren der Stadt Traunstein und der Gemeinde Surberg erbracht: Die Helfer sammelten 1660 ausgediente Christbäume ein, so viele wie noch nie zuvor. Abzüglich der Kosten blieben rund 4400 Euro übrig, die zum größten Teil für wohltätige Zwecke verwendet werden. Ein großer Nutznießer ist in jedem Jahr das Sonderpädagogische Förderzentrum, dessen Pate die Freiwillige Feuerwehr Traunstein schon seit Jahrzehnten ist. Etliche Privatleute und Betriebe hatten kostenlos Sammelfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Am Traunsteiner Feuerwehrhaus wurden die Christbäume gehäckselt und schließlich entsorgt. − bjr/Foto: Buthke