91-jähriger übersieht Paketfahrer: Crash auf der Kreuzung

Foto: FDL/BeMi Foto: FDL/BeMi



Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Montagabend in der Nähe von Seeon gefordert. Wie die Polizei Trostberg mitteilt, war ein 91-Jähriger aus Kirchweidach gegen 17 Uhr mit seinem Skoda auf der Kreisstraße TS 33 von Roitham kommend Richtung Staatsstraße 2015 Seebruck-Seeon unterwegs. Als er nach links in die Vorfahrtsstraße in Richtung Seeon einbiegen wollte, übersah er einen von links herannahenden Lieferwagen. Der 28-jährige Paketfahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte frontal auf die seitliche Front des Pkw. Der Lieferwagen wurde in das angrenzende Feld geschleudert. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Der Rentner am Steuer des Skoda überstand den Crash leicht verletzt. Seine 85-jährige Beifahrerin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Hierzu mussten die Floriansjünger das Dach des Pkw mit schwerem Gerät entfernen. Die Frau hatte mittelschwere Verletzungen erlitten und wurde in die Kreisklinik Trostberg gebracht.

Beide Autos mussten wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt circa 12.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher aus Kirchweidach wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Feuerwehr Seeon war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, regelte den Verkehr, reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen und sperrte die Staatsstraße für etwa zwei Stunden. - red