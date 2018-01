Video: 1000 Arbeiter bei BSH und Siteco in Traunreut im Warnstreik

Besonders groß war die Streikbeteiligung vor dem BSH Hausgerätewerk in Traunreut. − Foto: hr Besonders groß war die Streikbeteiligung vor dem BSH Hausgerätewerk in Traunreut. − Foto: hr



Der erste Warnstreik der IG Metall in Traunreut (Lkr. Traunstein) war nach Ansicht der Gewerkschaftsvertreter ein voller Erfolg. Trotz Regen und Wind gingen insgesamt rund 1000 Beschäftigte am Nachmittag vor den Werkstoren von BSH Hausgeräte und Siteco Beleuchtungstechnik in einen einstündigen Warnstreik.

Jochen Hafner vor dem Hausgerätewerk und Christian Naß bei Siteco, beide Bevollmächtigte der IGM-Verwaltungsstelle Rosenheim, verdeutlichten vor den Streikenden die Forderungen der Gewerkschaft. Wichtigster Punkt sei sechs Prozent mehr Lohn angesichts brummender Betriebe und positiver Zukunftsprognosen in der Metall- und Elektroindustrie. "Das haben wir uns verdient", betonte Christian Naß. Jochen Hafner versicherte zudem, dass die Beschäftigten auch hinter der Forderung einer auf bis zu zwei Jahre befristeten Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 28 Stunden stehen. Bestimmte Personengruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Familienangehörige und Eltern junger Kinder sollen dabei einen Teillohnausgleich erhalten. Wichtig sei dabei auch die Forderung, eine Rückkehrmöglichkeit zur normalen Regelarbeitszeit festzulegen.



Bis zu 300 Streikende versammelten sich bei Siteco in Traunreut. − Foto: hr Bis zu 300 Streikende versammelten sich bei Siteco in Traunreut. − Foto: hr



Die Arbeitgeber haben am Montag eine Einmalzahlung für drei Monate und danach zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Von den 835 000 bayerischen Beschäftigten der Branche arbeitet rund die Hälfte in tarifgebundenen Betrieben. Hafner äußerte sich nicht zu einer genauen Zahl der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter bei BSH: "Der Organisationsgrad ist aber sehr, sehr hoch." Er kündigte weitere Warnstreiks für die kommende Woche an. Am 25. Januar soll dann eine erneute Verhandlungsrunde von Arbeitgebervertretern und IG Metall in Bayern stattfinden.

VIDEO: Warnstreiks bei BSH und Siteco in Traunreut

(Kamera: Reichgruber / Schnitt: Zimmermann)



Mehr darüber lesen Sie am Mittwoch, 17. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.