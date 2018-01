Pittenhart hat bald eine Ortschronik

Bürgermeister Josef Reithmeier (links) und Heimatpfleger Sebastian Guggenhuber stellen die Chronik und das Programm zum Jubiläumsjahr vor. − Foto: Pfingstl Bürgermeister Josef Reithmeier (links) und Heimatpfleger Sebastian Guggenhuber stellen die Chronik und das Programm zum Jubiläumsjahr vor. − Foto: Pfingstl



Sebastian Guggenhuber ist seit 2011 Heimatpfleger in Pittenhart, und fast genauso lange verfolgt er ein Projekt, ja eine Mission. Er erfüllt der Gemeinde einen Wunsch, den sie schon seit vielen Jahren hegt: Eine eigene Ortschronik. "Wir haben das schon oft geplant, aber es ist immer an den Kosten gescheitert", erinnert sich Bürgermeister Josef Reithmeier, der in seinen 40 Jahren, in denen er in der Gemeinde aktiv ist, viele solcher Versuche begleitet hat. Mehrere zehntausend Euro würde eine solche Publikation kosten. Sebastian Guggenhuber hat sich bei seinem Amtsantritt dennoch dazu entschieden, das Projekt nun endlich anzupacken. Und Bürgermeister Josef Reithmeier hat das Okay gegeben. "Ich finde es schön, dass das Heimatbuch auch von einem Pittenharter gemacht wird, der sich im Ort auskennt." Dann schiebt er hinterher: "Die Ortsgeschichte hat mich immer schon interessiert, von Kindesbeinen auf."

Das Buch hätte eigentlich schon im Herbst vergangenen Jahres abgeschlossen werden sollen. Weil aber die letzte Phase, das Setzen und die Gestaltung, so viel Zeit in Anspruch genommen hätte, habe sich das Ganze verzögert. Tragisch ist das nicht, eher ein Glücksfall, denn nun wird es im Jubiläumsjahr "200 Jahre Gemeinde Pittenhart", vermutlich pünktlich zu den Höhepunkten im Juni aus der Druckerei kommen. "Eine bessere Werbung für das Buch gibt es gar nicht", sind Guggenhuber und Reithmeier überzeugt.

