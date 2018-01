Bank zieht Anlegerin über den Tisch - Urteil am Landgericht Traunstein

Das Landgericht Traunstein stellte eindeutig fest, dass eine Anlegerin von der Bank mit einer Schiffsbeteiligung über den Tisch gezogen wurde. Es sprach der Klägerin 31500 Euro zu. − Foto: dpa Das Landgericht Traunstein stellte eindeutig fest, dass eine Anlegerin von der Bank mit einer Schiffsbeteiligung über den Tisch gezogen wurde. Es sprach der Klägerin 31500 Euro zu. − Foto: dpa



Das Landgericht Traunstein hat die VR-Bank Rosenheim-Chiemsee eG verurteilt. Das Geldinstitut muss nun einer Anlegerin 31.500 Euro zahlen. Nach Auffassung des Gerichts hatte die Bank die Dame bei einer Beteiligung an einem Schiffsfonds über den Tisch gezogen. Es kam zum Totalverlust.

In dem brisanten Fall wurde der Anlegerin durch die VR-Bank Rosenheim-Chiemsee im Jahr 2008 eine Beteiligung an der MS "Spica"-Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG empfohlen. Aufgrund des bereits frühzeitig schlechten Verlaufs erhielt die Klägerin zu keinem Zeitpunkt Ausschüttungen oder Kapital aus der Anlage. Das Landgericht Traunstein sprach der Klägerin nun die volle Anlagesumme zu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Bank werde in Revision gehen, teilte Martin Klampfleitner, Sprecher der VR-Bank Rosenheim-Chiemsee eG, auf Anfrage der Heimatzeitung gestern mit.

Laut Landgerichtsurteil muss die Bank die Beteiligungssumme zzgl. Agio in Höhe von insgesamt 31.500 Euro gegen Rückübertragung der Schiffsbeteiligung zahlen. Das Gericht stellte zudem fest, dass sich die Bank mit der Annahme der Schiffsbeteiligung in Verzug befinde. Zudem habe die Bank die noch entstehenden Kosten für die Rückübertragung der Beteiligung sowie die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Gericht würdigte ausdrücklich, dass die Klägerin nicht ordnungsgemäß über die an die Bank geflossenen Rückvergütungen aufgeklärt wurde. Das Gericht stützte das Urteil damit auf die Aussage des damaligen Bankberaters der – für das Gericht unstreitig – nicht über die Provisionshöhe von 10 Prozent aufgeklärt habe.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in Ihrer Heimatzeitung.