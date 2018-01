Region Traunstein: Lukas, Max und Emma die beliebtesten Vornamen

1611 Kinder sind im Vorjahr im Klinikum Traunstein zur Welt gekommen. Die beliebtesten Vornamen waren Lukas, Max und Emma. − Foto: dpa 1611 Kinder sind im Vorjahr im Klinikum Traunstein zur Welt gekommen. Die beliebtesten Vornamen waren Lukas, Max und Emma. − Foto: dpa



Wachablösung bei den beliebtesten Vornamen in der Region: Emma war 2017 bei den Mädchen der am öftesten beurkundete Vorname im Standesamt Traunstein. Er löste Maria und Marie ab, die in den vergangenen Jahren an der Spitze lagen. Auch deutschlandweit stand der Name Emma erstmals in der Beliebtheitsskala an erster Stelle.

Bei den Buben macht in der Region Lukas dem Namen Max Konkurrenz. Mit jeweils 25 Nennungen erreichten beide Vornamen den ersten Platz. In den Jahren davor lag Max immer allein an erster Stelle. Gestiegen ist die Zahl der beurkundeten Geburten, denn im Klinikum Traunstein fanden 1611 Geburten statt. Im Jahr davor wurden im Standesamt der Großen Kreisstadt 1559 Geburten beurkundet.

In der langen Liste der rund 400 Namen tauchen auch viele "Zungenbrecher" (Amalaswintha) und exotische Vornamen wie Prince, Sky, Purity oder Janosch auf. − ko

