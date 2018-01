Eschentriebsterben: Weitere Rodungen an der Traun nötig

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein führt zur Verkehrssicherung im Januar und Februar weitere Gehölzarbeiten entlang der Traun durch. Kurzzeitige Wege- oder Straßensperrungen sind in den betroffenen Bereichen notwendig, die Umleitungen sind ausgeschildert. Das hat die Behörde in einer Pressemeldung mitgeteilt und um Verständnis für die Behinderungen gebeten. Bei der aktuellen Baumkontrolle sei festgestellt worden, dass rund 120 Eschen entlang der gesamten Traun durch das Eschentriebsterben so stark geschädigt sind, dass sie eine erhebliche Gefährdung für angrenzende öffentliche Straßen und Wege darstellen. Zur Struktur- und Lebensraumverbesserung werden einzelne Stammstücke und Astwerkhaufen als Totholz im Auwald belassen. − red