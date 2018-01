"Volleyballverein der Woche" kommt aus Tittmoning

Die Damenteams des TSV Tittmoning und des TSV Ostermiething. − Fotos: TSV Tittmoning Die Damenteams des TSV Tittmoning und des TSV Ostermiething. − Fotos: TSV Tittmoning



Besondere Ehrung für die Volleyballer des TSV Tittmoning (Lks. Traunstein): Für ihre enge und langjährige Kooperation mit dem Team des österreichischen Nachbarortes erhob der Bayerischer Volleyballverband (BVV) die "Spielgemeinschaft Tittmoning/Ostermiething" zum "Volleyballverein der Woche". Der BVV hebt in seiner Begründung vor, dass beide Clubs " nur durch die Salzach getrennt" sind.

Aktuell spielen in Tittmoning 38 Jungspielerinnen, in Ostermiething (Bez. Braunau) 30. Die Teams verstehen sich laut BVV "als grenzüberschreitende Einheit in einer gemeinsamen Region, in der das Miteinander klar im Vordergrund steht."

Vor allem Kooperationsprojekte in der Integrationsarbeit hebt der Verband hervor. 2015 initiierten die Clubs Trainings für Asylbewerber in beiden Orten. Mittlerweile sind "die Neuankömmlinge" fest im Trainingsbetrieb integriert – zwischen 20 und 30 Flüchtlinge derzeit. "Vorbildliches Engagement", lautet das BVV-Fazit.



