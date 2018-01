Nach Rücktritt: Neue Gemeinderätin wird angelobt

Magdalena Obermayer verstärkt künftig die CSU-Fraktion. −F.:geg Magdalena Obermayer verstärkt künftig die CSU-Fraktion. −F.:geg



Personalrochade in der Sitzung des Marktgemeinderates Waging am See (Lks. Traunstein) am Donnerstag: Magdalena Obermayer wird als neue CSU-Gemeinderätin vereidigt. Sie folgt der ehemaligen Fraktionskollegin Lydia Wembacher nach.

Diese hatte, wie berichtet, m 8. Dezember vergangenen Jahres überraschend ihren Rücktritt erklärt. Zu den Gründen sagte sie gegenüber der Heimatzeitung, dass sie ein anderes Verständnis von Demokratie habe. Gefasste Beschlüsse würden in folgenden Gemeinderatssitzungen immer wieder von Neuem aufgegriffen und "nachgekartelt".

Nun wird ihr Amtsverzicht offiziell – und damit auch das Nachrücken der Listennachfolgerin Magdalena Obermayer. Die langjährige Vorsitzende der CSU-Frauen-Union (FU) des Kreisverbands Traunstein wohnt in Tettenhausen und ist Tochter der Tachinger Bürgermeisterin Ursula Haas.



Lydia Wembacher hatte im Dezember Rücktritt erklärt. −F.:he Lydia Wembacher hatte im Dezember Rücktritt erklärt. −F.:he



Mehr lesen sie am Donnerstag, 18. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.