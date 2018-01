Im Video: Die Obinger Strick-Profis

Die drei erfahren Strickerinnen helfen vielen Obingern bei schwierigen Mustern, Wollen und der Wahl der Nadeln. (Von links) Gitti Winkler, Hilde Götzberger und Emmi Huber. − Foto: Pfingstl Die drei erfahren Strickerinnen helfen vielen Obingern bei schwierigen Mustern, Wollen und der Wahl der Nadeln. (Von links) Gitti Winkler, Hilde Götzberger und Emmi Huber. − Foto: Pfingstl



Hilde Götzberger aus dem Gemeindeteil Stockach zählt zu den erfahrendsten Strickerinnen in Obing (Landkreis Traunstein). Trachtenstrümpfe, Westen, Schals und Mützen sind für für sie kein Problem. "Ich stricke eigentlich schon lange", sagt sie. So ist es auch bei der Obingerin Gitti Winkler. Und weil die beiden Frauen nicht wollten, dass dieses alte Handwerk verloren geht, haben sie sich vor sechs Jahren dazu entschlossen, einen Strickabend zu gründen. Zwischen Heilig-Drei-König und Ostern stricken sie seitdem jeden Montag mit zwischen acht und 16 Obingern. Diesen Januar sind sie in neue, größere Räume umgezogen. In das neue Haus der Vereine im Obinger Zentrum.

Die Gründerinnen des Strickabends sind sich einig: Vor allem jüngere nähmen ihr Angebot an. Emmi Huber erklärt: "Tracht und Stricksachen sind wieder in." Es sei schön, wenn sie das Handwerk weitergeben können und es Junge wieder lernen wollen.

Dass Stricken den Geist der Zeit trifft, davon sind die Frauen überzeugt. Wenn Masche für Masche langsam und gleichmäßig über die Stricknadeln gleitet, ist Stricken einfach nur Erholung. "Man bekommt den Kopf frei und es kommt auch etwas dabei heraus", sagt Winkler. Hilde Götzberger fügt lachend hinzu: "Und Die Männer sind auch froh, wenn sie schöne Strümpfe bekommen."

VIDEO: Die Obinger Strick-Profis

(Kamera: Pfingstl)

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 18. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.