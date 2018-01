Wo ist das Posthorn hingekommen?

Das Posthorn war viele Jahre lang am Gasthof "Zur Post" montiert und hat Besucher aus nah und fern begrüßt. Nun ist es verschwunden. − Foto: Eder Das Posthorn war viele Jahre lang am Gasthof "Zur Post" montiert und hat Besucher aus nah und fern begrüßt. Nun ist es verschwunden. − Foto: Eder



Es war das Aushängeschild und Symbol des Gasthofs "Zur Post". Seit den 90er Jahren empfing das geschmiedete Posthorn die Besucher. Als die Umbauarbeiten am ehemaligen Wirtshaus begonnen haben, wurde das Posthorn samt Ausleger abmontiert. "Es ist an der Baustelle abgelegt worden", sagt Kienbergs Heimatpfleger Herbert Schiebl. Und irgendwer hat es daraufhin mitgenommen.

"Wir können uns noch nicht recht erklären, wie das abhandengekommen ist", sagt Bürgermeister Hans Urbauer. Schiebl fügt hinzu: "Wir gehen noch davon aus, dass es vorsorglich sichergestellt wurde." Schließlich sei das mindestens 500 Euro teure Posthorn ziemlich ungeschützt herumgelegen. Vielleicht, so glauben er und Urbauer, wollte es jemand verstauen oder hat geglaubt, dass es weggeworfen worden ist. Wer das gemacht haben könnte, sei aber unklar. Beide wenden sich nun an die Öffentlichkeit: "Die Gemeinde hofft und bittet, das fehlende Stück in der Gemeinde, bei einem Gemeindevertreter oder beim Ortsheimatpfleger abzugeben", schreiben Urbauer und Schiebl in einem gemeinsamen Aufruf. "Sonst müssen wir von einem Diebstahl ausgehen, was selbstverständlich eine polizeiliche Anzeige zur Folge hätte." − pfj

