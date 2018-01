Schützengesellschaft droht Auflösung

Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft beim BSSB erhielt Bernhard Karl (links) die Ehrennadel in Gold und die zugehörige Ehrenurkunde. Der Vorsitzende der SG Kienberg, Paul Schuster (rechts), gratulierte ihm dazu. − Foto: Müller Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft beim BSSB erhielt Bernhard Karl (links) die Ehrennadel in Gold und die zugehörige Ehrenurkunde. Der Vorsitzende der SG Kienberg, Paul Schuster (rechts), gratulierte ihm dazu. − Foto: Müller



Seit 1885 gibt es die Schützengesellschaft Kienberg, doch ihre Zukunft ist mehr als ungewiss. Eigentlich hätte in der Jahreshauptversammlung im Schützenheim in der Mehrzweckhalle turnusgemäß eine neue Vorstandschaft gewählt werden sollen, doch es fanden sich trotz aller Bemühungen keine Kandidaten für den Vorsitzenden, Schriftführer und Kassier. Schlimmstenfalls droht nun sogar die Vereinsauflösung, doch noch gibt es Hoffnung. "Ich habe heute noch mit dem BSSB-Geschäftsführer telefoniert, und der meinte, dass es die Möglichkeit einer dreimonatigen Übergangsfrist gibt, um dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine neue Vorstandschaft wählen zu lassen", so der scheidende Vorsitzende Paul Schuster, der sein Amt nach zwei Amtsperioden abgibt. Wenn man bis dahin kein neues Führungspersonal finde, "wird es kritisch", so Schuster.

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen Ehrungen an. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) und Deutschen Schützenbund (DSB) erhielt Bernhard Karl die Ehrennadel in Gold.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 18. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.