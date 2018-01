Defektes Rohr repariert: Gasfackel erloschen

Die lodernde Flamme, die beim Abfackeln des Biogases entstand, hat auch wieder einen Feuerwehr-Alarm ausgelöst. − Foto: tt Die lodernde Flamme, die beim Abfackeln des Biogases entstand, hat auch wieder einen Feuerwehr-Alarm ausgelöst. − Foto: tt



Die Aufsehen erregende Flamme auf dem Gelände der Papierfabrik Hamburger-Rieger, die auch wieder die Trostberger Feuerwehr auf den Plan gerufen hat, ist erloschen. Am Mittwoch Vormittag konnte, wie Bürgermeister Karl Schleid mitteilte, der seit Freitag laufende Fackelbetrieb an der städtischen Biogasaufbereitungsanlage eingestellt werden.

Ursache für die Betriebsstörung war eine undichte Rohrleitung. Dieser Schaden ist nun behoben. Das Biogas aus der Rieger-Kläranlage muss also nicht mehr in einer Stichflamme verbrannt werden, sondern kann wieder zu den Wärme erzeugenden Blockheizkraftwerken der Stadt im Freizeitzentrum und an den Schulen geliefert werden. Die Aufbereitungsanlage war am Freitag wegen des Störfalls abgestellt worden. Weil es sich um unbedenkliches Biogas handelt, habe für Bürger, wie Schleid betont, keinerlei Gefahr bestanden. Die Schulgebäude seien während der Abschaltung über die konventionelle Erdgasheizung erwärmt worden. − tt