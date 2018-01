Straßenausbaubeiträge: Stadt verschickt vorerst keine Rechnungen

247000 Euro kostet der Ausbau der maroden Ortsstraße Am Anger. Davon werden rund 98000 Euro auf die Anlieger umgelegt. So will es die bayerische Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Weil diese nun aber politisch auf der Kippe steht, hat die Stadt Trostberg das finanzielle Prozedere vorerst ausgesetzt. Rechnungen an die Anwohner gehen erst raus, wenn die Rechtslage geklärt ist. − Foto: Thomas Thois 247000 Euro kostet der Ausbau der maroden Ortsstraße Am Anger. Davon werden rund 98000 Euro auf die Anlieger umgelegt. So will es die bayerische Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Weil diese nun aber politisch auf der Kippe steht, hat die Stadt Trostberg das finanzielle Prozedere vorerst ausgesetzt. Rechnungen an die Anwohner gehen erst raus, wenn die Rechtslage geklärt ist. − Foto: Thomas Thois



Die landespolitische Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) wirkt sich in Trostberg auf eine konkrete Baumaßnahme aus: Die Stadt verzichtet derzeit darauf, die ersten Vorausrechnungen an die Anlieger der Ortsstraße Am Anger zu verschicken. "Die Vorbescheide gehen jetzt noch nicht raus, weil die Lage so diffus ist und keiner weiß, was in der politischen Debatte rauskommt", sagte Bürgermeister Karl Schleid (CSU) am Mittwoch auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Fest stehe, dass mit der dringend nötigen Sanierung des westlichen Teils der um die Anger-Wiese verlaufenden Straße im April begonnen wird. "Daran wird nicht gerüttelt", so Schleid.

Nachdem die Freien Wähler ein Volksbegehren anstreben, steht die Straßenausbaubeitragssatzung auf der Kippe, zumal nun auch die CSU-Landtagsfraktion mit deren Abschaffung liebäugelt. "Nur ist das noch eine unausgegorene Diskussion", findet Schleid. Erst wenn alles rechtskonform abgehandelt und es dann immer noch zulässig sei, werde man die Beitragszahlungen gegenüber den Bürgern geltend machen. "Solange warten wir ab", sagt das Stadtoberhaupt, "und werden uns an das halten, was die Politik beschließt." Ob begonnene Ausbaumaßnahmen dann noch nach den Vorgaben der derzeitigen Satzung finanziert werden, ob die Anlieger nicht mehr dazuzahlen müssen und vielleicht sogar bereits abgerechnete Maßnahmen wie etwa der Ausbau der Bergleite im vergangenen Jahr tangiert sind, dazu wagt das Stadtoberhaupt keine Prognose.

Bei der Fahrbahn- und Gehsteigsanierung samt Entwässerung und Straßenbeleuchtung in der Ortsstraße Am Anger habe die Stadt, so Schleid, ihren Handlungsspielraum ausgeschöpft, indem sie die Kosten von 247000 Euro nicht zu 70, sondern nur zu 40 Prozent auf die gut zehn Anlieger umlege. Diese müssen Beträge zwischen 5000 und gut 10000 Euro zahlen.

