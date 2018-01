Opel prallt gegen Rettungswagen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

So wie dieses Rettungsfahrzeug wurde in der Nacht auf Donnerstag bei Traunwalchen ein BRK-Fahrzeug beschädigt. −Symbolfoto: hr So wie dieses Rettungsfahrzeug wurde in der Nacht auf Donnerstag bei Traunwalchen ein BRK-Fahrzeug beschädigt. −Symbolfoto: hr



70.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen zwischen Traunwalchen und Matzing. Um 0.35 Uhr fuhr eine 30-jährige Traunreuterin mit ihrem Opel auf der Staatsstraße 2096 von Traunwalchen in Richtung Matzing. Zeitgleich war ein Rettungswagen mit einem 35-jährigen BRK-Rettungssanitäter als Fahrer in der Gegenrichtung unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsende von Traunwalchen geriet die Opel Fahrerin auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw stellte sich quer und stieß mit dem entgegenkommenden Rettungswagen zusammen.

Dabei wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde von einem anderen BRK Fahrzeug ins Klinikum Traunstein eingeliefert. Der 35-jährige Rettungssanitäter wurde ebenfalls leicht verletzt, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden dürfte sich nach Angaben der Polizei auf über 70.000 Euro belaufen.

Zur Ausleuchtung der Unfallstelle und Umleitung des Straßenverkehrs waren die Feuerwehren Traunwalchen und Matzing mit 18 Kräften an der Unfallstelle im Einsatz. − red